Украину отговаривают от деоккупации Крыма из-за ядерной угрозы: решится ли Путин нажать на "красную" кнопку

Эксперт не исключает, что такой тезис на Западе используют те, кто не хочет поставлять Украине свое оружие.

Некоторые западные политики предостерегают Украину от освобождения оккупированного полуострова из-за угроз Путина применить в ответ ядерное оружие, заявила представитель президента в АР Крым Тамила Ташева.

Действительно ли Путин сможет ударить ядерным оружием в случае потери "сакрального" для себя Крыма, рассказал эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко в эфире FreeДом.

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"Остается ряд (западных. – Ред.) политиков, которые подхватывают эту тему и используют ее, в том числе и в своих политических целях. Как правило, это либо оппозиционные политические партии, либо маргинальные политические партии, ищущие свою нишу… Плюс я не исключаю, что такой аргумент могут использовать… в непубличных обсуждениях поставок вооружения и расширения номенклатуры вооружения, получаемого Украиной", — говорит Петренко.

По его мнению, аргумент о некой сакральности Крыма для Путина — "это только разговоры". Эксперт отмечает, что Путин опасается столкновения с НАТО, а именно это произойдет в случае применения им ядерного оружия.

"Несомненно, у себя на телеканалах они уже это делают: воюют не с Украиной, а с НАТО. Но я думаю, что они панически боятся открытого конфликта с НАТО, поскольку понимают, что это в нынешней ситуации в РФ будет губительным для нее", – говорит аналитик.

По словам Петренко, ядерный шантаж Кремля теряет силу, особенно на фоне слабости российской армии.

“Уже никто не говорит Украине, что вы куда-то не стреляйте, чего не делайте. Позиция, озвученная партнерами: Украина имеет право защищать себя так, как она считает нужным… Это главный подход на сегодняшний день", — подытожил эксперт.

Ядерное оружие в Крыму: блеф Путина или реальная угроза

Ранее военный эксперт Александр Коваленко объяснил, разместит ли Путин ядерное оружие в Крыму.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов предупреждал, что Путин может использовать Крым и Беларусь для ядерных провокаций.

Военный эксперт Игорь Романенко предположил, что Россия могла разместить ядерное оружие в Калининграде и Крыму.

В свою очередь министр обооны Украины Алексей Резников заявил, что считает ядерный шантаж РФ блефом.