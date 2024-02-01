Украину вспоминают, как рай: Первый канал РФ показал жизнь в оккупированном Новолуганском (видео)

Россия просто бросила людей и они выживают в первобытных условиях.

Первый канал РФ показал жизнь в захваченном Россией поселке Новолуганское Донецкой области. Второй год там нет ни света, ни воды, ни отопления, ни транспорта, ни работы.

Об этом написал украинский журналист Денис Казанский.

"Боевые действия там закончились летом 2022 года. И с тех пор "освободители" просто кинули людей, которые прозябают в первобытных условиях. Местные любители РФ жалуются, что ждали совсем не такого русского мира. Жизнь в Украине они теперь вспоминают, как рай", – пишет журналист.

Напомним, ранее российские спецслужбы задержали жителя так называемой "ДНР" по фамилии Тюлюбаев по обвинению в попытке покушения на руководство одной из воинских частей в Краснодарском крае РФ.

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