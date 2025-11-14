- Дата публикации
Украину ждет бесконечная война: Reuters сделало тревожное заявление
Ни Украина, ни Россия, как пишут западные журналисты, не готовы к завершению войны.
Учитывая наступление российских войск — пусть очень медленное и с огромными потерями, мало кто надеется на близкие перспективы заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.
Об этом пишет Reuters.
«Обе стороны, похоже, пытаются подготовить своих граждан и экономику к возможно еще нескольким годам бесконечной войны», — пишет издание.
Ссылаясь на данные отраслевых экспертов, СМИ отмечает, что сейчас в Украине насчитывается до нескольких сотен оружейных компаний разных размеров.
Общее количество одних беспилотников, произведенных в 2025 году, достигнет четырех миллионов, но некоторые аналитики утверждают, что это количество может быть удвоено при достаточном внешнем финансировании.
В то же время, как сказала сотрудник Chatham House Ukraine Ярослава Барбьери, «бесконечный характер конфликта означает, что многие в Украине теперь рассматривают набор на военную службу как „билет в один конец на фронт“, поскольку командиры не желают увольнять опытных военнослужащих даже после многих лет службы».
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украине грозит «вечная война» и медленный «распад» территории, если Европа резко не усилит давление на Россию.