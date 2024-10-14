Украину ждет тяжелая зима из-за усиления российских атак и снижения поддержки США — WSJ

Война в Украине длится почти три года, в то время как Россия продолжает свои активные наступательные действия. Западные лидеры активно ищут способы завершения конфликта.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Украина готовится к тяжелой зиме из-за ограниченных и медленных поставок западного оружия, что влияет на ее численно превосходящую армию, которая постепенно теряет позиции на востоке. Украинские военные подчеркивают свою стратегию максимизации потерь России при сохранении собственных сил. Однако ситуация остается сложной, поскольку "мрачная зима" уже на пороге, как отмечают официальные представители.

Россия продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что приводит к масштабным отключениям электроэнергии, особенно в зимний период. Украинские силы удерживают стратегические позиции на востоке, но столкновения с российскими войсками продолжаются. Россия недавно захватила город Угледар и продвинулась в Покровск, что вызывает обеспокоенность среди украинских военных из-за угрозы новых наступлений.

Президент США Джо Байден и западные лидеры продолжают заявлять о поддержке Украины, но имеющаяся помощь недостаточна для изменения хода войны. Киев волнует возможный президентский термин Дональда Трампа, который может стремиться к быстрому миру с Россией. Президент Владимир Зеленский призвал к увеличению поставок оружия, представляя свой "план победы", включая военные и экономические стратегии. Однако США пока отказываются от поставок ракет, что может привести к затягиванию войны.

Украина пытается использовать увеличенную поддержку, проводя успешные наступления, но сталкивается с нехваткой техники и личного состава. Внутренняя усталость войной растет, и некоторые украинцы готовы к переговорам, однако большинство не желает territorial уступок. Россия также терпит большие потери, и украинские военные считают, что без полной победы мир не будет длительным. Некоторые аналитики отмечают, что надежды Путина на лёгкую победу зависят от победы Трампа на выборах в США.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что "план победы" Украины является комплексной стратегией. Она включает военные, экономические, политические и дипломатические меры, направленные на принуждение России к прекращению войны.

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