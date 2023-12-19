Украину ждут "мрачные перспективы": FT описало сценарии войны без помощи Запада

Авторы материала также отмечают, что без надежной теории победы в войне давление на Украину по переговорам с Россией будет расти.

Украина вступает в новый год с нехваткой амуниции, денег и дипломатической поддержки. В основе этого критического дефицита еще один важный недостаток: Украина и ее западные спонсоры больше не имеют убедительной теории победы. Если они не смогут этого придумать, западная поддержка государства будет дальше колебаться.

Об этом говорится в статье издания Financial Times.

Авторы материала отмечают, что нынешняя ситуация в Украине резко контрастирует с оптимизмом в начале 2023 года. Тогда у Киева и его сторонников было ясное видение того, как можно достичь победы. Ожидалось, что украинские войска пойдут в наступление весной и летом, прорвут российские рубежи и будут угрожать врагу в Крыму.

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"Голуби" надеялись, что такое развитие событий заставит Россию пойти на мирные переговоры на приемлемых для Украины условиях. В то же время "Ястребы" говорили о том, чтобы начать борьбу за Крым и ускорить падение президента России Владимира Путина.

"Но контрнаступление провалилось – и ни "ястребы", ни "голуби" так и не увидели воплощения своей теории победы на практике", – указано в публикации.

Украину ждут "мрачные перспективы" без помощи Запада

Авторы прогнозируют, что в 2024 году "перспективы гораздо мрачнее". Украинским войскам уже приходится экономно использовать боеприпасы. Евросоюз и США пытаются согласовать новые пакеты военной помощи Украине.

"Западные лидеры обычно обещают поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Но недавно президент Джо Байден зловеще изменил это на "столько, сколько мы можем", — обращается внимание в статье.

Без новой финансовой помощи позиция Украины на поле боя может быстро ухудшиться. Путин уже начал кричать, что государство развалится без внешней поддержки.

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Худший сценарий на фронте

Сейчас, наверное, должно быть опасение, что хотя 2023 год был годом украинского контрнаступления, 2024 год станет годом, когда Россия вернется в атаку. Отмечается, что самый плохой для Украины сценарий состоит в том, что в случае прекращения западной помощи государство может иметь серьезные проблемы до лета.

"Сейчас более вероятно, чем невозможно согласование нового пакета западной помощи для Украины. Этого должно быть достаточно, чтобы сдержать силы Путина, если они пойдут в наступление. Но даже если в 2024 году война останется в тупике, время может быть на стороне России", – говорится в публикации.

Там добавляют, что сейчас и Москва, и Киев видят, что западная поддержка Украины хрупкая. И хотя потери России были ужасными (разведка США оценивает их в 315 000 тыс. бойцов убитыми и ранеными), Украина также понесла большие потери. А население Украины составляет менее 40 млн, в то время как у России – более 140 млн.

Скептицизм в США по поводу перспектив Украины

Внутренняя политика в США – прежде всего президентские выборы в 2024 году – побуждает большую часть американской оппозиции к возобновлению помощи Украине. Но после "провала контрнаступления появился искренний скептицизм по поводу перспектив Украины".

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"Если страна и ее сторонники хотят выиграть спор, чтобы сделать все, что бы ни понадобилось, им придется лучше поработать, чтобы определить, что такое это "все", – отмечается в статье.

Авторы считают, что без надежной теории победы давление на Украину по переговорам с Россией будет расти. Украинцы могли бы заключить соглашение – даже если бы это предусматривало территориальные уступки – если бы были уверены, что Россия будет его соблюдать. Но украинские чиновники могут привести примеры ряда договоренностей, которые Путин заключил, а затем нарушил. В Украине считают, что любое прекращение боевых действий Россия просто использует как возможность перевооружиться.

Замораживание войны и корейский сценарий

В материале предполагается, что альтернативой официальному соглашению между Россией и Украиной может стать фактическая заморозка конфликта. При этом сценарии Украина перейдет в основном в оборонную позицию и будет сдерживать дальнейшее продвижение российских войск. Боевые действия никогда не прекратятся полностью, но уменьшатся.

"Промежуточной ситуацией – где-то между замороженным конфликтом и официальным мирным соглашением – было бы перемирие. Обе стороны договорились бы только о прекращении боевых действий, не решая никаких глубинных политических вопросов. Моделью здесь было бы завершение Корейской войны и разделение полуострова на Северную и Южную Корею. Южнокорейская модель также указывает на возможную новую теорию победы Украины. После того, как боевые действия в Корее прекратились, южнокорейцы смогли сосредоточиться на восстановлении своей экономики – с огромным успехом", – говорится в статье.

Важно, что Украина до сих пор имеет выход к Черному морю и контролирует Одесский порт. Государству также дали "зеленый свет" для начала переговоров по вступлению в ЕС, которые должны сочетаться с большей финансовой и технической помощью для начала процесса восстановления экономики Украины.

Отмечается, что сейчас даже некоторые из самых ярых западных сторонников Украины говорят о том, что ей необходимо принять замороженный конфликт и объявить о победе.

"Мы должны перевернуть нарратив и сказать, что Путин потерпел поражение", – сказал журналистам один из экс-чиновников США.

Авторы публикации указывают, что Россия справилась с этим конфликтом гораздо хуже, а Украина – гораздо лучше, чем большинство аналитиков могли надеяться в феврале 2022 года, когда началась полномасштабная война. Так, в битве за Киев россияне потерпели унизительное поражение. Путин пожертвовал сотнями тысяч жизней ради незначительных территориальных достижений. И Россия – впервые за многие столетия – практически не имеет союзников на европейском континенте.

"Украина, напротив, сейчас пользуется беспрецедентным уровнем международной поддержки и уважения. В этой войне страна также заплатила ужасную цену. Но ее статус независимой нации – со своей гордой культурой и идентичностью – никогда не будет стерт снова. В большом размахе истории это победа, которая действительно будет иметь значение", – резюмируется в материале.

Напомним, по оценкам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, полное отсутствие западной помощи для Украины крайне негативно отразится на ситуации на фронте, и в течение года государство потеряет ряд территорий на востоке и юге. А РФ развернет кампанию по принуждению к переговорам на своих условиях.

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