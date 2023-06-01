Украл практически 2 млн гривен и получил гражданство РФ: ДБР сообщила о подозрении судьи из Луганщины

ДБР заочно сообщило о подозрении судье Брянковского района Луганской области, который присвоил почти два миллиона гривен из государственного бюджета.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как стало известно, судья после оккупации Брянковского района был переведен в суд на подконтрольную Украине территорию. Однако чиновник не появился на новом месте работы, а уехал в Россию, где получил гражданство.

«При этом судья отдавал себе отчет, что после обретения гражданства другой страны его полномочия как судьи должны быть прекращены. Он скрыл это от Государственной судебной администрации Украины, чтобы продолжать получать судейское вознаграждение. В течение двух лет судьи незаконно было выплачено из госбюджета 1 млн 894 тысяч гривен”, — рассказали в ДБР.

Напомним, что эксправохранителю и ближайшему соратнику Пушилина сообщили о подозрении.

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