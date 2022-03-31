Украл у украинцев золото и деньги, но в Россию не довез: что известно о ликвидированном оккупанте-воре

Украл у украинцев золото и деньги, но в Россию не довез: что известно о ликвидированном оккупанте-воре

Оккупанта звали Денис Цыбенко. Он был родом из Псковского района.

Вооруженные силы Украины ликвидировали оккупанта Дениса Цыбенко, который ограбил мирных украинцев. У него нашли много украшений и валюту – доллары и фунты. Как удалось установить, российский убийца и мародер был родом из села Соловьи Псковского района.

Об этом пишет "Обозреватель".

Украинский военный, видевший уничтожение оккупанта, сообщил, что российскому убийцу помог ликвидировать Javelin. Во время обыска тела захватчика воину из Теробороны удалось обнаружить награбленное золото и валюту.

Судя по социальным сетям, русскому оккупанту было 27 лет, родом он из Псковского района. В 2016 году Денис Цыбенко окончил Псковский университет со степенью "бакалавр по направлению менеджмента", городом жительства указана Опочка Псковской области.

Фото із соцмереж

Напомним, российские оккупанты в телефонных разговорах с родственниками признаются, что в Украине они насилуют детей и едят собак.

Также жительница Киевщины рассказала, как российские оккупанты убили ее мужа и по очереди ее изнасиловали.

Жуткая трагедия произошла и в Мариуполе. Там российские оккупаты несколько дней на глазах у 6-летнего мальчика насиловали его мать. От полученных травм женщина скончалась.

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 148 детей, возросло и количество раненых — их 232.