Украли даже трусы: "кадыровцы" обворовали и разрушили дом сестры Нины Матвиенко

Дом сестры артистки находится в Буче.

Оккупанты пришли на украинские земли и делают ужасные вещи. Они разрушают города и убивают гражданских. Вместе с тем они обворовывают украинцев.

Народная артистка Украины Нина Матвиенко рассказала, как "кадыровцы" разрушили дом ее сестры.

Семейное гнездышко родного человека исполнительницы расположено в Буче, где велись активные боевые действия. Оккупанты совершали там зверства: убивали местных и обворовывали их дома. В частности, дом сестры Нины Митрофановны "кадыровцы" разрушили. Они украли там все, не брезговали даже нижним бельем.

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"Дом моей сестры в Буче развалили. Она только купила квартиру. Она все вложила туда. А эта банда "кадыровцев" все вынесла. Все до трусов вынесли. Голодранцы! Это звери! Это саранча, которая сегодня истребляет все живое. Вытаскивает все наше, это же так невозможно", — эмоционально рассказала "Зірковому шляху" Нина Митрофановна.

К счастью, родные артисты спаслись. Они находятся в безопасном месте.

"Всякое было. Но, слава Богу, все целые и все здоровые. Конечно, потрясения нервные и психологические еще те... Мы будем еще долго это переживать после нашей победы", — добавила Нина Митрофановна.

Ранее Олег Скрипка рассказал, что в его дом ворвались российские оккупанты. Захватчики забрали только незначительные вещи, а ценные – оставили.

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