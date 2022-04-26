Украли даже загрязненные радиацией вещи: Зеленский о том, как оккупанты разграбили ЧАЭС

Украли даже загрязненные радиацией вещи: Зеленский о том, как оккупанты разграбили ЧАЭС

Российские войска пытались наступать на Киев через Чернобыльскую зону, поэтому в первые дни войны они захватили ЧАЭС.

Захватчики рыли окопы в Рыжем лесу, ездили там бронетехникой и обустраивали свои позиции.

Об этом в своем видеообращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Русские войска, которые пытались наступать на Киев через Чернобыльскую зону, использовали эту закрытую территорию как военный плацдарм. Они обустраивали позиции на земле, на которой просто запрещено даже стоять. Они гоняли бронетехнику по территории, где захоронены загрязненные радиацией материалы и где количество радиоактивных часто просто зашкаливает", – рассказал президент.

План оккупантов по поводу наступления на Киев провалился, и захватчики отступили. Когда русские военные бежали из ЧАЭС, то грабили все, что попадалось им под руки. Они украли даже вещи, которые загрязненные радиацией.

"Они разрушили пункты дозиметрического контроля, сломали и разворовали систему контроля радиационного состояния на Чернобыльской атомной электростанции. Они разграбили ядерную аналитическую лабораторию, украли даже загрязненные вещи, которые конфисковали у нарушителей правил Зоны отчуждения", — добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что из-за произвола оккупантов могла бы произойти ядерная катастрофа. Только благодаря профессионализму специалистов, которые работают на ЧАЭС, удалось избежать аварии.

"Только благодаря профессионализму и добросовестности наших специалистов, которые работают на Чернобыльской станции и других объектах Чернобыльской зоны, удалось спасти Украину, удалось спасти Европу от новой катастрофы". – подчеркнул Зеленский.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 62-го дня войны

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