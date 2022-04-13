Украли кровать, насвинячили и надругались над символикой Беларуси: как оккупанты входили в Украину через Чернобыльскую зону (видео)

Российские военные портят все, что попадается им на пути.
Оккупанты ограбили пограничный пост и надругались не только над украинской символикой, но и над белорусской.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
К слову, украинские пограничные дошли до контрольного поста, через который российские военные заходили в Украину с территории Беларуси. Сотрудники службы зафиксировали, что захватчики обокрали служебное помещение, и намеренно испортили пограничные столбы с украинской и белорусской символиками.
"Традиционно рашисты оставили за собой свинарник. Они даже украли кровати из служебного помещения пограничников. Пограничные столбы с символикой двух стран поломали и покидали на землю. Поэтому белорусам стоит задуматься, кем их считают российско-оккупационные войска, которые портят их государственную символику", — говорится в сообщении.
Напомним, 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Уже 31 марта стало известно, что оккупанты покинули территорию Чернобыльской АЭС и город Славутич.
Известно, что после оккупации ЧАЭС уже умер российский военный, еще сотня находится на лечении.
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