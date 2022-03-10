Украли тапки, сахар и кухонный комбайн: ВСУ разгромили грабивших людей российских оккупантов

Российские оккупанты – убийцы и мародеры.
ВСУ разгромили российских оккупантов, ограбивших местных жителей. Теперь награбленное россиянам не пригодится.
Об этом сообщают украинские защитники в соцсети.
"От экипажей этого танка Т-72Б и МТ-ЛБ мало что осталось. То, что осталось случайно живым — пока бегает по полям, бросив "героически" награбленное у наших людей. Тапки, сахар, принтер, и кухонный комбайн. Что в голове у тех животных? Убийцы и мародеры", — говорится в сообщении.
Напомним, Банк международных расчетов приостановил сотрудничество с Центробанком РФ в результате войны против Украины.
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