Укралонисты пытаются незаконно пересечь границу каждый день: что об этом известно

Наиболее интересным для пограничников оказался случай, когда мужчины переоделись в женскую одежду и прятались в бэби-боксах.

Уклонисты пытаются незаконно пересечь границу каждый день. Больше всего таких попыток – за пределами пунктов пропуска на границе с Молдовой и Румынией.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, попытки незаконно пересечь границу предпринимаются ежедневно. Больше всего уклоняющиеся пытаются пересечь границу за пределами пунктов пропуска с Молдовой и Румынией.

“Наибольшее количество поддельных документов фиксируется на границе с Польшей. Большинство нарушителей не являются самостоятельными участниками процесса, они пользуются услугами организаторов”, – рассказал Андрей Демченко.

Наиболее интересным для пограничников оказался случай, когда мужчины переоделись в женскую одежду и прятались в бэби-боксах. Уже потом такие случаи стали восприниматься как обыденность.

"Но мне лично запечатлелся случай, когда мужчина прятался в конструктивной особенности транспортного средства, забравшись в нишу для запасного колеса. Чтобы туда втиснуться, ему пришлось раздеться до нижнего. За рулем была иностранка. И если мужчина понес административную ответственность, то женщине предусмотрена уголовная ответственность. Был еще один случай, связанный с конструкторскими особенностями транспортного средства, когда в микроавтобусе была сделана перегородка, и пока пограничники проверяли грузовой отсек, нарушители перебегали в пассажирский отсек. Когда пограничник шел в пассажирский, они перебегали в грузовой", — добавил Демченко.

Он также отметил, что уклоняющиеся тщательно готовятся к переправке, поскольку стоят такие "путешествия" немало.

“Когда видишь, каким образом пытаются покинуть пределы Украины, становится грустно. Нарушители тратят средства, по которым обогащают преступников, лучше бы они направили их на подразделения сил обороны, которые ценой собственной жизни защищают Украину”, — подчеркнул спикер ГНСУ.

Напомним, что на Закарпатье в реке Тиса обнаружили тела двух мужчин.

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