"Украшает" украинские поля: Генштаб ВСУ опубликовал видео с очередным сбитым российским самолетом

По состоянию на 25 марта украинская армия уже уничтожила 115 вражеских самолетов и 125 вертолетов.

Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео с очередным сбитым самолетом российских оккупантов.

"Еще один недавно уничтоженный российский самолет "украшает" украинские поля. Силы противовоздушной обороны Командования Воздушных Сил ВСУ и Сухопутные войска ВС Украины продолжают сбивать вражескую технику. Хотя, по заявлениям разного рода российских пропагандистов, украинская ПВО уже давно уничтожена. И, судя по "статистике" оккупантов, уже несколько раз", — говорится в сообщении Генштаба.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 31-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 26 марта от рук россиян погибло 136 детей.

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