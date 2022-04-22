"Украсть унитаз и умереть": Зеленский рассказал о мечте российских оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новость о том, что якобы задача России сейчас — установление контроля над югом Украины и выход к границе Молдовы.

Мол, что там, в Молдове, якобы нарушаются права русскоговорящих.

В новом видеообращении 22 апреля глава страны отметил, что территория, на которой России стоит заботиться о правах русскоязычных, – это сама Россия.

"Где нет свободы слова, нет свободы выбора. Просто не существует права на другое мнение. Где процветает бедность и где человеческая жизнь ничего не стоит. Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь. Знаете, как раньше говорили о самой большой мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения теперь просто шок. Потому что их мечта теперь – украсть унитаз и умереть", – отметил Зеленский.

Президент в очередной раз подчеркнул, что это лишь подтверждает то, что он уже не раз говорил: российское вторжение в Украину предполагалось только как начало, а дальше захватчики хотят захватить и другие страны.

Однако Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет защищаться столько, сколько нужно, чтобы сломать амбицию Российской Федерации.

"Но все народы, которые так же, как и мы, верят в победу жизни над смертью, должны бороться вместе с нами. Должны помогать нам, поскольку именно мы стали первыми на этом пути. А кто дальше? Если тот, кто может оказаться дальше, хочет остаться сегодня нейтральным, чтобы не потерять что-то, это – наиболее рискованная ставка на самом деле. Потому что вы потеряете все", – заметил он.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 58 дня войны

Напомним, ранее украинский президент прокомментировал несогласие РФ прекратить огонь во время празднования одного из величайших христианских праздников.

Читайте также: