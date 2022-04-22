"Украсть унитаз и умереть": Зеленский рассказал о мечте российских оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новость о том, что якобы задача России сейчас — установление контроля над югом Украины и выход к границе Молдовы.
Мол, что там, в Молдове, якобы нарушаются права русскоговорящих.
В новом видеообращении 22 апреля глава страны отметил, что территория, на которой России стоит заботиться о правах русскоязычных, – это сама Россия.
"Где нет свободы слова, нет свободы выбора. Просто не существует права на другое мнение. Где процветает бедность и где человеческая жизнь ничего не стоит. Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь. Знаете, как раньше говорили о самой большой мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения теперь просто шок. Потому что их мечта теперь – украсть унитаз и умереть", – отметил Зеленский.
Президент в очередной раз подчеркнул, что это лишь подтверждает то, что он уже не раз говорил: российское вторжение в Украину предполагалось только как начало, а дальше захватчики хотят захватить и другие страны.
Однако Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет защищаться столько, сколько нужно, чтобы сломать амбицию Российской Федерации.
"Но все народы, которые так же, как и мы, верят в победу жизни над смертью, должны бороться вместе с нами. Должны помогать нам, поскольку именно мы стали первыми на этом пути. А кто дальше? Если тот, кто может оказаться дальше, хочет остаться сегодня нейтральным, чтобы не потерять что-то, это – наиболее рискованная ставка на самом деле. Потому что вы потеряете все", – заметил он.
Напомним, ранее украинский президент прокомментировал несогласие РФ прекратить огонь во время празднования одного из величайших христианских праздников.
Читайте также: