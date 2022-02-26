"Укравтодор" призывает украинцев по всей стране демонтировать указательные знаки и наименования населенных пунктов

Российские оккупанты плохо ориентируются в местности.

Укравтодор призывает украинцев по всей стране демонтировать указательные знаки и названия населенных пунктов.

"СРОЧНО! Демонтируем дорожные знаки на всех дорогах страны. Приоритет #1 — указательные знаки, названия населенных пунктов. Собранные знаки передаем местным властям и дорожникам. У врага жалкая связь, они не ориентируются на местности. Давайте поможем им попасть прямо. ", – говорится в сообщении Укравтодора в Facebook.

Укравтодор призывает все путевые организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков поблизости.

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