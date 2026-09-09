Украина впервые показала партнерам "План войны": что объявили на "Рамштайне"

Контактная группа по обороне Украины / © youtube.com/Алла Марущак

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Украина впервые представила международным партнерам "План войны", согласно которому действуют Силы обороны.

Это произошло во время 36-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате " Рамштайн ", сообщило Министерство обороны Украины .

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План партнерам представили министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый.

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По итогам встречи союзники объявили новые взносы по усилению украинской армии.

Германия пообещала новые поставки ракет-перехватчиков для систем Patriot и самолетов F-16, а также закупку беспилотников.

Великобритания выделит 100 млн фунтов стерлингов на поставку американского вооружения через программу PURL. Кроме того, до конца года Украина должна получить еще 95 тысяч дронов и десятки тысяч артиллерийских снарядов повышенной дальности.

Нидерланды внесут 300 млн долларов в проект "Линия дронов" и передадут 300 ракет для борьбы с БПЛА.

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Норвегия подтвердила пакет в 200 млн долларов для закупки ракет Patriot.

Польша готовит новый пакет помощи на 50 млн евро, в который войдут, в частности, средства противовоздушной обороны.

Испания передаст ракеты ПВО и артиллерийские боеприпасы, а также выделит 2 млн евро на топливо через Агентство НАТО по поддержке и поставке.

Литва направит 10 млн долларов на PURL, Швеция объявила пакет поддержки на 28 млн долларов, половину которого также направят в PURL.

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Эстония в свою очередь планирует и в 2027 году поддерживать Украину на уровне не менее 0,25% своего ВВП.

В Минобороны подчеркнули, что ключевыми результатами нового "Рамштайна" стали усиление украинской ПВО, дополнительные дроны и боеприпасы для сил обороны.

Напомним, что ранее Зеленский обсудил с премьером Норвегии усиление ПВО: речь шла о ракетах и FREYJA.

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