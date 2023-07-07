Украинские войска имеют успехи в районе Клещиевки: где давят оккупанты

ВСУ имеют частичные успехи в районе Клищиевки Бахмутского района, в то же время оккупанты пытаются вытеснить украинские силы с позиций западнее Кармазиновки в Луганской области.

Об этом спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" 7 июля.

ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском, Бахмутском и Бердянском направлениях.

"(ВСУ – ред.) закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – сказал Ковалев.

Враг в то же время сопротивляется. Оккупанты перемещают подразделения и войска, активно применяют резервы.

Ситуация на Бахмутском направлении

Силы обороны на Бахмутском направлении продолжают контрнаступательные действия и продвигаются на северном и южном флангах возле Бахмута. Украинские защитники давят на врага и выбивают его из ранее захваченных рубежей.

В районе Клещиевки ВСУ имеют частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах. Однако там продолжаются тяжелые бои. В то же время, российская пропаганда разгоняет панику о том, что бойцы якобы вынуждены отступать.

Украинские войска также сдерживают наступление оккупантов на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Ситуация на Лиманском направлении

В течение предыдущих суток российские войска при поддержке авиации на Лиманском направлении пытались вытеснить украинских бойцов с позиций в районе западнее Кармазиновки в Луганской области. Однако вражеские попытки были безуспешны.

Что происходит на Авдеевском направлении

ВСУ на Авдеевском направлении в дальнейшем сдерживают вражеское наступление в районе Первомайского Донецкой области. Захватчики устроили авиаудары в районе Новокалинового и Авдеевки.

Марьинское направление

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На Марьинском направлении враг вел обстрелы из артиллерии. Силы обороны Украины отразили все атаки россиян в районе Марьинки. Захватчики нанесли авиаудар возле Красногоровки. Там продолжаются тяжелые бои.

Что еще происходит на фронтах

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что основные силы российских войск сосредоточены на наступлениях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские войска там сдерживают врага. В то же время, захватчики на Запорожском и Херсонском направлениях пытаются не допустить продвижения украинских войск и устраивают обстрелы.

Как сообщили в ОК "Юг", в зоне их ответственности российские войска пытаются максимально давить на ВСУ, однако в ночь на 7 июля Силы обороны Украины работали очень мощно – и атаковали, и защищались.

По данным Минобороны Украины, российские войска в Бахмуте фактически находятся в ловушке. Они контролируют большую часть города, но не могут передвигаться по нему, ведь этого не дают сделать врагу ВСУ.

Заметим, по данным британской разведки, Россия стягивает на фронт подразделения со всей страны, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ.

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