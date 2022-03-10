"Укрэнерго" ожидает коридор для возобновления электроснабжения ЧАЭС

Ремонтные бригады готовы провести ремонт линии немедленно.

НЭК "Укрэнерго" ожидает безопасного коридора, который позволит восстановить линию, которая будет питать Чернобыльскую АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба в Telegram.



Отмечается, что ремонтные бригады готовы выполнить ремонт линии немедленно, несмотря на угрозы расстрела со стороны врага и ожидают только разрешения.

Напомним, 9 марта Чернобыльская атомная электростанция осталась полностью обесточена.

Руководство "Энергоатома" и министр энергетики срочно обратились за поддержкой в Еврокомиссию.

Однако Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ не видит критического влияния на радиационную безопасность после обесточивания всех объектов на ЧАЭС.

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