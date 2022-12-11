"Укрэнерго" сможет приобрести часть необходимого оборудования для восстановления инфраструктуры: детали

Государственная энергетическая компания получит кредиты от ЕБРР и банка Германии.
Уже скоро НЭК "Укрэнерго" сможет приобрести часть критически необходимого оборудования для восстановления сетевой инфраструктуры, поврежденной Россией.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что это стало возможным благодаря решению правительства о предоставлении госгарантии по кредиту ЕБРР на сумму 300 млн евро, которое будет дополнено грантом правительства Нидерландов.
"Уже в ближайшее время будет подписан договор гарантии между Украиной и ЕБРР, а также Кредитное соглашение между "Укрэнерго" и ЕБРР. Это позволит нам направить необходимые средства для восстановления поврежденного оборудования, а также для финансирования операционных расходов и поддержки финансовой стабильности компании", — говорится в сообщении.
Также в пятницу, 9 декабря, правительство одобрило предоставление госгарантии по ссуде государственного банка Германии KfW в сумме 32,5 млн евро для финансирования реконструкции восьми подстанций в юго-западном регионе. Сейчас готовится к подписанию кредитное и гарантийное соглашение с KfW.
Удары РФ по критической инфраструктуре Украины
В понедельник, 5 декабря, Россия осуществила восьмую массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, за последние месяцы от атак россиян получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей энергосистемы.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков отметил, что около 50% критической электроэнергетической инфраструктуры Украины было существенно повреждено российскими ракетными обстрелами, часть была полностью разрушена.
В Украине определили приоритетные группы для получения электроэнергии в условиях ограниченного потребления – сформировано 4 группы потребителей.
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