"Укрэнерго" сможет приобрести часть необходимого оборудования для восстановления инфраструктуры: детали

Уже скоро НЭК "Укрэнерго" сможет приобрести часть критически необходимого оборудования для восстановления сетевой инфраструктуры, поврежденной Россией.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что это стало возможным благодаря решению правительства о предоставлении госгарантии по кредиту ЕБРР на сумму 300 млн евро, которое будет дополнено грантом правительства Нидерландов.

"Уже в ближайшее время будет подписан договор гарантии между Украиной и ЕБРР, а также Кредитное соглашение между "Укрэнерго" и ЕБРР. Это позволит нам направить необходимые средства для восстановления поврежденного оборудования, а также для финансирования операционных расходов и поддержки финансовой стабильности компании", — говорится в сообщении.

Также в пятницу, 9 декабря, правительство одобрило предоставление госгарантии по ссуде государственного банка Германии KfW в сумме 32,5 млн евро для финансирования реконструкции восьми подстанций в юго-западном регионе. Сейчас готовится к подписанию кредитное и гарантийное соглашение с KfW.

Удары РФ по критической инфраструктуре Украины

В понедельник, 5 декабря, Россия осуществила восьмую массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, за последние месяцы от атак россиян получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей энергосистемы.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков отметил, что около 50% критической электроэнергетической инфраструктуры Украины было существенно повреждено российскими ракетными обстрелами, часть была полностью разрушена.

В Украине определили приоритетные группы для получения электроэнергии в условиях ограниченного потребления – сформировано 4 группы потребителей.

Читайте также: