"Укрэнерго": в Херсонской области враг уничтожил энергообъект, который обеспечивал питание двух областей (фото, видео)

Энергетический объект, который обеспечивал энергопитание правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области, практически уничтожен.

Об этом сообщил CEO в НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Он (объект – ред.) больше не существует", — отметил Кудрицкий.

По его словам, два автотрансформатора, по 250 тонн каждый, взорвали оккупанты. Зал релейной защиты, компрессорный, аккумуляторный, по мнению террористов, не произвели взрывы, дополнительно расстрелян и разбит. Несколько гектаров последствий бессильной злобы кафиров перед бегством с правобережья Херсонщины.

"Подлая орда, которая умеет только разрушать", — добавил Кудрицкий.

Несмотря на это, "Укрэнерго" вместе с ВГА, ГСЧС и "Облэнерго" уже прорабатывают схемы заживления освобожденной Херсона из соседних двух областей.

По мнению Кудрицкого, это будет не просто. Саперы уже обследуют высоковольтные линии, проходящие вдоль территорий, где шли тяжелые бои.

Уровень заминированности территории очень высок, говорит руководитель.

"Работаем осторожно, но не теряем ни минуты. Большая часть уволенной Херсонщины без света с 6 ноября. Делаем все возможное, чтобы по выбранным резервным схемам заживить людей как можно быстрее. Параллельно на выходных мы уже передали перечень необходимого оборудования для Херсонщины нашим зарубежным партнерам. Уже откликнулись. системные операторы Польши и Франции. Оборудование уже следует в Украину", — сообщил он.

Напомним, на юге Украины взялись за разминирование и оборону освобожденных земель Херсонщины.

14 ноября в Херсон приехал глава Украины Владимир Зеленский. Он принял участие в церемонии поднятия национального флага.

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