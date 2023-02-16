Укрепляется "бронированный кулак": Резников говорит, что через несколько месяцев Украина сможет выполнить замысел Залужного

Министр сообщил, что в четверг он обсуждал с партнерами Украины практические аспекты так называемой танковой коалиции.
В Украине укрепится "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачу по замыслу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook по итогам визита за границу.
"Завершилась двухдневная работа украинской делегации в Брюсселе.
Результаты оптимистичны:
- Угрозы с неба получат лучший отпор.
- Войско будет лучше снабжено боеприпасами.
- Больше наших воинов получат качественную подготовку.
Главное – укрепляется "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачу в соответствии с замыслом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и Генерального штаба", — написал Резников.
Министр сообщил, что в четверг он обсуждал с партнерами Украины практические аспекты "танковой коалиции".
Резников заявил, что, по итогам этих встреч, "сделано несколько важных шагов".
Глава оборонного ведомства также поблагодарил всех партнеров за помощь Украине. Особенно США и министра обороны США Ллойда Остина ІІІ – "за лидерство в формате "Рамштайн".
Напомним, глава Пентагона после "Рамштайна" ответил на вопрос о самолетах для Украины.
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