Укрепляется "бронированный кулак": Резников говорит, что через несколько месяцев Украина сможет выполнить замысел Залужного

Министр сообщил, что в четверг он обсуждал с партнерами Украины практические аспекты так называемой танковой коалиции.

В Украине укрепится "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачу по замыслу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook по итогам визита за границу.

"Завершилась двухдневная работа украинской делегации в Брюсселе.

Результаты оптимистичны:

Угрозы с неба получат лучший отпор.

Войско будет лучше снабжено боеприпасами.

Больше наших воинов получат качественную подготовку.

Главное – укрепляется "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачу в соответствии с замыслом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и Генерального штаба", — написал Резников.

Министр сообщил, что в четверг он обсуждал с партнерами Украины практические аспекты "танковой коалиции".

Резников заявил, что, по итогам этих встреч, "сделано несколько важных шагов".

Глава оборонного ведомства также поблагодарил всех партнеров за помощь Украине. Особенно США и министра обороны США Ллойда Остина ІІІ – "за лидерство в формате "Рамштайн".

Напомним, глава Пентагона после "Рамштайна" ответил на вопрос о самолетах для Украины.

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