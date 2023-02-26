Укрепляются и завозят "массовку": стало известно, как россияне готовятся к обороне Крыма

На строительство фортификаций в Крым привезли срочников.

Российские захватчики усиливают оборону во временно оккупированном украинском Крыму. Также на оккупированный полуостров завезли срочников.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Спикер подчеркнула, что Украина активно готовится к освобождению своих территорий, поэтому россияне уже укрепляются в незаконно аннексированном Крыму. Там, в частности, увеличилось военное присутствие.

"Навезли массовки для строительства фортификационных сооружений, прибыли срочники дополнительного усиления. Они необучены держать оружие, но роют окопы", — отметила Гуменюк.

Как сообщалось, 24 февраля 2023 года в оккупированном Севастополе развевался украинский флаг.

А 23 февраля на вражеских радиостанциях Крыма включили обращение Буданова.

Напомним, еще осенью 2022 года разведка Украины фиксировала активную подготовку оккупантов к обороне в Крыму, в том числе россияне создают позиционные районы на севере Джанкойского района.

Кроме того, оккупанты построили возле административной границы с Крымом новые траншейные системы для обороны от контрнаступления ВСУ.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина должна сделать все, чтобы деоккупировать незаконно аннексированный Россией украинский Крым к лету 2023 года.

Полковник запаса и военный эксперт Петр Недзельский считает, что для возвращения оккупированного Крыма необходимо уничтожить Крымский мост и Черноморский флот.

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина будет освобождать свои территории по оккупации, и незаконно захваченный россиянами Крым никогда не станет предметом переговоров с Россией.

Читайте также: