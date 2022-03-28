"Укргазбанк" предлагает 100 тыс. рублей оккупантам, которые будут сдаваться в плен ВСУ вместе с техникой и оружием

Выплаты будут производиться наличными.
"Укргазбанк" предлагает 100 тысяч рублей наличными российским оккупантам, которые будут сдаваться в плен ВСУ вместе с техникой и оружием.
Об этом говорится в пресс-релизе банка.
"Все мы знаем, что российской армии не хватает мотивации, поэтому мы решили немного подтолкнуть военных к принятию верного решения и готовы заплатить больше денег, чем предлагают им дома", — говорится в сообщении.
Банк отмечает, что такая выплата больше, чем посмертная, которую предлагает военное руководство РФ.
"Итак, обращаемся к российским военным: сдавайтесь и сдавайте оружие, потому что это ваш шанс совершить хотя бы единственный достойный поступок в своей никчемной жизни и заработать деньги для семьи "на сахар"!", — сказано в сообщении.
Напомним, в США неизвестный донор перечислил миллион долларов на нужды украинской армии.
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