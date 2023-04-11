"Укроборонпром" отгрузил партию танковых и артиллерийских снарядов для ВСУ, произведенных за границей

Снаряды производятся совместно со страной НАТО на зарубежных мощностях, но по украинской технологии.

"Укроборонпром" сообщил об отгрузке партий 125-мм танковых и 122-мм артиллерийских боеприпасов, произведенных за границей, украинским военным.

Об этомсообщила пресс-служба концерна.

"Вслед за отгруженной партией танкового 125-мм снаряда передали в войска очередную артиллерийскую партию 122-мм боеприпаса. Оба снаряда мы производим совместно со страной НАТО на зарубежных мощностях, но по украинской технологии и с привлечением наших специалистов", — говорится.

Напомним, в Украине начали производить 125-мм снаряды для танковой пушки.

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