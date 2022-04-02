"Укропы" не прятались, а зашли сзади: Генштаб обнародовал фото, как спецназовцы ВСУ разбили оккупантов

"Укропы" не прятались, а зашли сзади: Генштаб обнародовал фото, как спецназовцы ВСУ разбили оккупантов

Фотографии появились в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал фото, как украинские спецназовцы разбили оккупантов.

Соответствующие фото появились в Facebook Генштаба.

"Россияне боялись, что "укропы" прячутся где-то впереди. А "укропы" не прятались, а зашли сзади. Спецназовцы Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины сделали свое дело (на фото). Российские оккупанты бояться перестали... потому что уже не могут. Вместе победим", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, в селе Дмитровка в Киевской области два танка ВСУ уничтожили 10 танков оккупантов и численное количество БМП.

Как сообщалось, украинские военные освободили более 30 населенных пунктов Киевской области.

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