"Укрпочта" анонсировала выпуск новой почтовой марки, посвященной войне с Россией

"Укрпочта" 21 апреля объявит о выпуске новой почтовой марки, посвященной войне с Россией.

Об этом во время телемарафона заявил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

"Сегодня будет объявлено о выпуске следующей марки. Я надеюсь, даже уверен, что она понравится миллионам людей. У нее будет больший тираж", — сказал он.

Стоит отметить, что накануне в "Укрпочте" сообщили, что в ближайшее время будет анонсирован выход второй марки, которая продолжит серию. О тематике марки и сроках выхода также будет поставлено в известность дополнительно.

12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук. 20 апреля "Укрпочта" приостановила продажу марки.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 57-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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