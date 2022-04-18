"Укрпочта" ограничила продажу известной марки с "курсом для российского военного корабля"

Почтовые марки с кораблем уже есть во всех областных центрах Украины, кроме тех, где продолжаются активные боевые действия.

"Укрпочта" ограничила продажу популярной марки с российским военным кораблем: теперь можно купить не более 5 листов (30 марок) в одни руки любого номинала.

Об этом сообщили в компании.

В настоящее время продано уже 500 тыс. экземпляров. Всего планируется выпустить 1 млн марок. "Укрпочта" не планирует увеличивать количество марок, чтобы сберечь их ценность.

"Некоторые люди начинают продавать купленное по спекуляционным ценам. Например, на Ebay уже можно купить конверт с маркой за $1000. Но Укрпочта не поддерживает это и какие-либо благотворительные или другие инициативы с маркой (за исключением аукциона на Prozorro: bit.ly/auktsion -marka ). Проследить, куда идут средства по продаже марок, невозможно", — говорится в сообщении.

Также в почтовой компании сообщили, что почтовые марки с кораблем уже есть во всех областных центрах Украины (кроме Херсона, Крыма, Донбасса и Луганщины, для них оставили резерв). Также "Укрпочта" упразднила все заказы марки в интернет-магазине.

"Простите за неудобства, возникающие во время онлайн-заказов. Просим дождаться запуска обновленного почтового маркета на этой неделе, чтобы сделать заказ снова, но уже гораздо удобнее. Вы получите дополнительное сообщение и сможете оформить покупку повторно, однако не более 3 писем на 1 заказ. Многие покупки с одного адреса будут блокироваться", — подчеркнули в компании.

Напомним, в столице в главпочтамт выстраиваются многочасовые очереди – люди пытаются купить марки и конверты, на которых изображены как украинские военные с острова Змеиный посылают дальше уже затонувший российский военный корабль. Кто-то рассматривает марку как лучший подарок, а кто-то – как хорошую инвестицию в будущее. В небольших почтовых отделениях марку разбирают почти сразу.

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