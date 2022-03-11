"Укрпочта" показала новую марку "Русский военный корабль, иди на*уй!" – фото

Компания устроила конкурс эскизов и объявила победителя.

К 30-летнему юбилею украинской марки вместо празднования, которое отменили из-за нападения России на Украину, "Укрпочта" устроила конкурс эскизов под названием "Русский военный корабль, иди на*уй!".

Так, к участию пригласили украинских иллюстраторов, художников и дизайнеров и организовали народное голосование. И вот 11 марта компания объявила победителя.

Больше всего голосов собрал эскиз художника Boris Groh:

facebook.com/ukrposhta

За эту работу проголосовали более 1700 человек из 8 тысяч всех голосов.⠀

"Остается только завершить организационные вопросы и передать эскиз в печать. Поэтому не будем терять время! Приступаем к работе, чтобы в ближайшее время вы уже смогли воспользоваться маркой и отправили тому, кому нужно", – говорится в сообщении.

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