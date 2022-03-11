"Укрпочта" возобновила доставку заказов с маркетплейсов и интернет-магазинов

Кроме того, на маршруты, где это безопасно, выезжают передвижные отделения.

" Укрпочта" возобновила доставку с крупнейших маркетплейсов и интернет-магазинов: ОLX, prom.ua, Rozetka, eva.ua, а также онлайн-магазины одежды, в частности, и детской, товаров широкого потребления, детских игрушек, товаров для дома и т.д.

Об этом сообщает пресс-служба оператора почтовой связи в пятницу, 11 марта.

Среди них "Текстиль контакт", mamazin.com.ua, maritel.com.ua, domki.com.ua, https://gnom.pl.ua/.

Детальнее перечень маркетплейсов и магазинов, с которыми возобновлено сотрудничество "Укрпочты" по ссылке.

Укрпочта

"Сейчас многие украинцы столкнулись с тем, что приобрести обычные вещи в магазине стало проблемой: из-за логистических ограничений, когда магазин просто не может вовремя довезти продукцию, или из-за резко растущего спроса в связи с внутренней миграцией, на некоторые группы товаров возник временный дефицит. Заказ товаров на маркетплейс может частично решить проблему. Поэтому мы рады сообщить, что Укрпочта возобновила доставку онлайн-заказов. Постепенно мы будем возобновлять доставку со всех площадок, с которыми работали до войны, потому что понимаем, как это важно для наших клиентов. Кроме того, возобновление доставки из маркеплейсов позволит украинским предпринимателям вернуться к работе, зарабатывать деньги и усиливать экономику”, — прокомментировала заместитель генерального директора "Укрпочты" по развитию бизнеса Алена Степина.

Также по состоянию на 11 марта работает 4 783 отделения "У крпочты ". Кроме того, на маршруты, где это безопасно, выезжают передвижные отделения.

"Обращаем внимание, что "Укрпочта" работает почти во всех областях. В регионах, где активны военные действия, с определенными ограничениями. Перед тем, как оформить доставку, проверьте по ссылке возможна ли в область доставка отправлений, а затем – какое ближайшее к вам отделение работает в конкретном населенном пункте", – говорится в сообщении оператора.

потери / Укрпочта

Актуальную информацию о работе отделений "Укрпочты" можно проверить по ссылке.

Ранее "Укрпочта" отменила плату за хранение посылок до окончания войны.

ТСН.ua