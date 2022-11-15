"Укрпочта" возобновляет работу в Херсоне и начинает выплаты пенсий

"Укрпочта" открывает первые два отделения в деоккупированном Херсоне и начинает выплаты пенсий.

Об этом 15 ноября сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский в Telegram.

"Как обещали, возвращаемся в Херсон и делаем это не с пустыми руками. Сегодня откроем первые 2 отделения и выплатим первые пенсии нашим херсонским пенсионерам", – написал Смелянский.

Также он сообщил, что подписал приказ о возобновлении работы Херсонской дирекции с 15 ноября 2022 года.

Напомним, 11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.

13 ноября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что с начала недели на правом берегу Днепра деоккупировано 179 населенных пунктов, в том числе города Херсон и Снегиревка Николаевской области. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы. Также в оперативном командовании отметили, что на освобожденных территориях оккупанты заминировали многие объекты.

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По состоянию на 13 ноября в Херсоне заработали украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция, постепенно возобновляют вещание украинского телевидения и радио.

14 ноября в освобожденный Херсон приехал президент Украины Владимир Зеленский, где во время общения со СМИ он подчеркнул, что Украина шаг за шагом освобождает оккупированные территории и, несмотря на тяжелые бои и высокую цену победы, – пройдет этот сложный путь.

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