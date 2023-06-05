Укрытие или правило "двух стен": Гуменюк объяснила, буду ли успевать люди добегать к укрытиям

Наталья Гуменюк объяснила, можно ли во время воздушной тревоги пересидеть опасность дома по правилу "двух стен".

Наталья Гуменюк, начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, капитан 1 ранга, отметила, что во время сигнала воздушной тревоги лучше переходить в укрытие, потому что правило "двух стен" — это уже критическая ситуация и она не всегда может защитить так надежно, как укрытие.

Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона.

"Правило двух стен может более-менее помочь в том случае, когда происходят обстрелы, как в Херсоне – в непосредственной близости, и это происходит очень внезапно. Когда даже нельзя предупредить об артиллерийских или минометных обстрелах. Когда раздается воздушная тревога – стоит переходить в укрытия", — подчеркнула она.

По словам Гуменюк, не стоит сообщать, чем конкретно враг атакует во время объявления воздушной тревоги (баллистика, "Кинжалы", артиллерия), поэтому люди в таком случае могут пренебрегать правилами безопасности и ждать некоторое время, теряя его.

Наталья Гуменюк также подчеркнула, что укрытие – это сохранение жизни, поэтому нужно заботиться о том, в каком состоянии те укрытия, которые могут служить защитой и сохранением жизни.

Напомним, Наталья Гуменюк рассказала о проблемах россиян с логистикой в бухтах Севастополя.

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