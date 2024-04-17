Укрытие в лесу не спасло: на Харьковщине уничтожили позиции оккупантов — видео

Позиции россиян уничтожили пограничники.
В Харьковской области пограничники уничтожили позиции солдат оккупационной армии России.
Видео показала пресс-служба ГПСУ.
"Обнаружив замаскированный комплекс дистанционного минирования и электротрансформатор, бойцы нанесли дронами-камикадзе меткие удары по целям", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские пилоты дронов отработали по оккупантам на Авдеевском направлении (видео).
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