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Укрытие в лесу не спасло: на Харьковщине уничтожили позиции оккупантов — видео

Укрытие в лесу не спасло: на Харьковщине уничтожили позиции оккупантов — видео

На Харьковщине пограничники уничтожили позиции россиян / Фото: скриншот

Позиции россиян уничтожили пограничники.

В Харьковской области пограничники уничтожили позиции солдат оккупационной армии России.

Видео показала пресс-служба ГПСУ.

"Обнаружив замаскированный комплекс дистанционного минирования и электротрансформатор, бойцы нанесли дронами-камикадзе меткие удары по целям", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские пилоты дронов отработали по оккупантам на Авдеевском направлении (видео).

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На Харьковщине дроны уничтожили позиции оккупантов

На Харьковщине дроны уничтожили позиции оккупантов

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