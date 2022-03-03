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"Укрзалізниця" ищет волонтеров на вокзалах: что нужно делать

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"Укрзалізниця" ищет волонтеров на вокзалах: что нужно делать

УНИАН

На вокзалах в украинских городах не хватает рук.

Украинская вокзальная компания ищет волонтеров и просто неравнодушных людей. Поезда курсируют непрерывно, рук не хватает, поэтому очень необходима помощь.

Об этом 3 марта сообщили в "Укрзалізниці".

Что нужно делать?

  1. Заклеить окна на всех действующих вокзалах Украины для минимизации ран острыми обломками в случае взрывов. В условиях взрывов и стрельбы стеклянные окна могут представлять дополнительную опасность. Нужны волонтеры, которые могут заклеить стеклянные окна на вокзалах. Внимание, нужно будет выполнить работы на высоте, ведь в некоторых помещениях вокзалов высота потолков может достигать 10 метров.
  2. На всех действующих вокзалах страны нужно подготовить и расклеить инструкции по действиям граждан при взрывах. Здесь не нужно объяснять ничего.
  3. Привозить и загружать в поезд питьевую воду и еду на железнодорожных станциях: Ивано-Франковск, Черновцы, Ужгород, Львов, Ковель, Одесса, Запорожье, Лиман, Константиновка, Днепр, Кривой Рог, Киев, Харьков, Хмельницкий, Бердичев и Винница.

Пожалуйста, все, кто может помочь железной дороге — обращайтесь к координаторам УЗ по телефонам:

+38(097)307-79-08 Наталья;

+38(097)851-10-71 Елена.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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