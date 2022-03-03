"Укрзалізниця" ищет волонтеров на вокзалах: что нужно делать

"Укрзалізниця" ищет волонтеров на вокзалах: что нужно делать

На вокзалах в украинских городах не хватает рук.

Украинская вокзальная компания ищет волонтеров и просто неравнодушных людей. Поезда курсируют непрерывно, рук не хватает, поэтому очень необходима помощь.

Об этом 3 марта сообщили в "Укрзалізниці".

Что нужно делать?

Заклеить окна на всех действующих вокзалах Украины для минимизации ран острыми обломками в случае взрывов. В условиях взрывов и стрельбы стеклянные окна могут представлять дополнительную опасность. Нужны волонтеры, которые могут заклеить стеклянные окна на вокзалах. Внимание, нужно будет выполнить работы на высоте, ведь в некоторых помещениях вокзалов высота потолков может достигать 10 метров. На всех действующих вокзалах страны нужно подготовить и расклеить инструкции по действиям граждан при взрывах. Здесь не нужно объяснять ничего. Привозить и загружать в поезд питьевую воду и еду на железнодорожных станциях: Ивано-Франковск, Черновцы, Ужгород, Львов, Ковель, Одесса, Запорожье, Лиман, Константиновка, Днепр, Кривой Рог, Киев, Харьков, Хмельницкий, Бердичев и Винница.

Пожалуйста, все, кто может помочь железной дороге — обращайтесь к координаторам УЗ по телефонам:

+38(097)307-79-08 Наталья;

+38(097)851-10-71 Елена.