"Укрзализниця" из-за комендантского часа отменила курсирование некоторых поездов: куда нельзя ехать

На период действия продленного комендантского часа на сутки 9 мая временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, которые курсируют в Одессу и обратно.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В течение действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная.

"В Одессе введут комендантский час с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая. В указанный период времени запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений — отметили в пресс-службе "Укрзализныци".

Кроме того, пригородные поезда на период комендантского часа с 19:00 8 мая по 5:00 10 мая отменили и в Запорожье.

"Обратим внимание пассажиров, что на период действия комендантского часа вход и выход из железнодорожного вокзала Запорожья из соображений безопасности может быть ограничен правоохранительными органами. Посадка в поезда дальнего сообщения возможна только для транзитных пассажиров или для пассажиров, прибывших на вокзал заранее, до начала действия комендантского часа", — отметили в пресс-службе "УЗ".

Напомним, что в Генштабе предупредили об вероятности нанесения ракетных ударов с территории Белоруссии.

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