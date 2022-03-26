Перевозчик фокусируется на более сложных эвакуационных схемах.

"Укрзализниця" меняет схему работы эвакуационных поездов.

Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Я бы сказал, что не количество поездов уменьшилось, а количество людей, которых мы вывозим. Поэтому сейчас в поездах свободнее и комфортнее немного. Мы переформатируем наши поезда — мы их сейчас направляем больше в небольшие города, больше в города, в которые подвозят автобусами наших граждан, чтобы сделать двухступенчатый эвакуационный коридор, там, где есть зеленые гуманитарные коридоры, и фокусируемся на более сложных эвакуационных схемах", — сказал он.

Напомним, с начала войны "Укрзализниця" перевезла около трех миллионов украинцев с территорий, наиболее подверженных атакам, к более безопасному западу страны. Кроме того, 430 тысяч человек "Укрзализниця" перевезла из Украины за границу. В частности, в Пшемысль, Варшаву, Кошице, Будапешт.

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