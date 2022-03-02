"Укрзалізниця" назначила дополнительные эвакуационные поезда из Днепра и Запорожья

"Укрзалізниця" назначила дополнительные эвакуационные поезда из Днепра и Запорожья

Рейсы предназначены в Киев и на запад страны.

"Укрзалізниця" назначила дополнительные эвакуационные поезда из Днепра и Запорожья на среду, 2 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Три поезда отправятся в рейс из Днепра по следующим направлениям:

Днепр – Львов 10:30

№80 Днепр – Киев 14:00

№41 Днепр-Трускавец 14:20

Три поезда отправятся из Запорожья:

№86 Запорожье-Львов 09:30

№738 Запорожье – Киев 10:50

№4 Запорожье – Ужгород 14:45

Как сообщалось, "Укрзалізниця" назначила дополнительные рейсы из Харькова в Тернополь и Львов.