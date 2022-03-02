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"Укрзалізниця" назначила дополнительные эвакуационные поезда из Днепра и Запорожья

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"Укрзалізниця" назначила дополнительные эвакуационные поезда из Днепра и Запорожья

pixabay.com

Рейсы предназначены в Киев и на запад страны.

"Укрзалізниця" назначила дополнительные эвакуационные поезда из Днепра и Запорожья на среду, 2 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Три поезда отправятся в рейс из Днепра по следующим направлениям:

Днепр – Львов 10:30
№80 Днепр – Киев 14:00
№41 Днепр-Трускавец 14:20

Три поезда отправятся из Запорожья:

№86 Запорожье-Львов 09:30
№738 Запорожье – Киев 10:50
№4 Запорожье – Ужгород 14:45

Как сообщалось, "Укрзалізниця" назначила дополнительные рейсы из Харькова в Тернополь и Львов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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