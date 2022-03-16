"Укрзалізниця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы из Харькова и Запорожья

"Укрзалізниця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы из Харькова и Запорожья

Все рейсы, следующие на запад страны, являются бесплатными.

"Укрзалізниця" назначала дополнительный эвакуационный рейс на 16 марта из Харькова. Поезд "Интерсити+" отправится в 15:30 во Львов.

Об этом сообщили в компании.

Кроме того, поезд №234/233 сообщением Днепр – Чоп 16 марта отправится по маршруту Запорожье – Днепр – Чоп. Отправление из Запорожья в 18:00.

Все рейсы, следующие на запад страны, являются бесплатными. Приоритет в посадке предоставляется детям, женщинам и пожилым людям.

Читайте также: