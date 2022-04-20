"Укрзалізниця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 20 апреля: откуда можно выехать

"Укрзалізниця" на среду, 20 апреля, назначила семь дополнительных эвакуационных рейсов из разных уголков Украины.
Об этом сообщили в компании.
Отмечается, что время отправки может изменяться. Информация на сайте УЗ обновляется ежедневно около 00:00.
Дополнительные эвакуационные рейсы на 20.04.2022:
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
- 11:30 – 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород
- 22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород
Напомним, в Украине, как внутренние переселенцы, официально зарегистрировались почти 1,5 млн человек. С 8 апреля им начисляются государственные выплаты.
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