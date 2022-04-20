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"Укрзалізниця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 20 апреля: откуда можно выехать

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"Укрзалізниця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 20 апреля: откуда можно выехать

Укрзализныця

"Укрзалізниця" на среду, 20 апреля, назначила семь дополнительных эвакуационных рейсов из разных уголков Украины.

Об этом сообщили в компании.

Отмечается, что время отправки может изменяться. Информация на сайте УЗ обновляется ежедневно около 00:00.

Дополнительные эвакуационные рейсы на 20.04.2022:

  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
  • 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр
  • 04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
  • 11:30 – 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород
  • 22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород

Напомним, в Украине, как внутренние переселенцы, официально зарегистрировались почти 1,5 млн человек. С 8 апреля им начисляются государственные выплаты.

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