"Укрзалізниця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 29 апреля: откуда можно выехать

"Укрзалізниця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 29 апреля: откуда можно выехать

"Укрзалізниця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 29 апреля из Запорожья, Львова, Покровска, Чопа и Ивано-Франковска.

Об этом сообщили в УЗ.

Отмечается, что время отправки может изменяться.

Дополнительные эвакуационные рейсы на 29.04.2022:

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.

Информация об эвакуационных рейсах на сайте компании обновляется ежедневно около 00:00.

Напомним, Днепр находится под угрозой ракетных ударов со стороны РФ. Из города не предусмотрены эвакуационные поезда, однако есть платные, которыми можно выехать в другие города.

История машиниста эвакуационного поезда, вывозившего людей из Киева

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