"Укрзалізниця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 29 апреля: откуда можно выехать

"Укрзалізниця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 29 апреля из Запорожья, Львова, Покровска, Чопа и Ивано-Франковска.
Об этом сообщили в УЗ.
Отмечается, что время отправки может изменяться.
Дополнительные эвакуационные рейсы на 29.04.2022:
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр
- 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
Информация об эвакуационных рейсах на сайте компании обновляется ежедневно около 00:00.
Напомним, Днепр находится под угрозой ракетных ударов со стороны РФ. Из города не предусмотрены эвакуационные поезда, однако есть платные, которыми можно выехать в другие города.
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