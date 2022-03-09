"Укрзалізниця" обнародовала график эвакуационных рейсов на 10 марта по Украине и за границу

Одесская железная дорога совместно с Дунайским пароходством запустила новый эвакуационный маршрут Одесса – Тульча.
"Укрзалізниця" опубликовала график рейсов на 10 марта со станций Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Винница и других городов.
Также стало известно, как будут курсировать поезда за границу. В частности, запущен новый эвакуационный маршрут Одесса – Тульча. Об этом идет речь в Telegram-канале "УЗ".
Из Киева:
- 06:23 – №114, 142 Львов – Лиман
- 07:00 – №722 Дарница – Харьков
- 07:00 – №732 Дарница – Днепр
- 08:00 – №705 Дарница – Львов
- 12:06 – №45 Ужгород – Лиман
- 13:34 – №114/142 Лиман – Львов
- 14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск
- 14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский
- 15:02 – №55 Киев – Рахов
- 17:00 – №743 Киев – Львов
- 17:12 – №13 Киев – Солотвино
- 17:42 – №792 Киев – Кременчуг
- 17:42 – №790 Киев – Кропивницкий
- 18:30 – №81 Киев – Ужгород
- 19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск
- 19:48 – №95 Киев – Рахов
- 20:05 – №29 Киев – Ужгород
- 20:12 – №49 Киев – Трускавец
- 20:21 – №59 Киев – Чоп
- 20:21 – №57 Киев – Ворохта
- 21:07 – №38 Киев – Запорожье
- 21:15 – №105 Киев – Одесса
- 21:22 – №97 Киев – Ковель
- 21:50 – №15 Харьков – Рахов
- 22:03 – №149 Полтава – Черновцы
- 22:22 – №7 Киев – Черновцы
- 22:37 – №91 Киев – Львов
- 22:47 – №46 Лиман – Ужгород
- 23:46 – №771 Киев – Хмельницкий
Рейсы по ст. Харьков:
- 04:11 – №114, 142 Лиман – Львов
- 07:15 – ИС+ Харьков – Львов
- 08:00 – ИС+ Харьков – Львов
- 12:36 – №46 Лиман – Ужгород
- 14:00 – ИС+ Харьков – Львов
- 14:39 – №114, 142 Львов – Лиман
- 15:09 – №15 Харьков – Рахов
- 17:00 – №723 Харьков – Львов
- 19:27 – №795 Харьков – Днепр
- 21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск
- 21:43 – №7 Харьков – Одесса
- 22:40 – №45 Ужгород – Лиман
Рейсы по ст. Днепр:
- 06:23 – №796 Днепр – Харьков
- 08:16 – №738 Запорожье – Киев
- 14:00 – №732 Днепр – Львов
- 14:26 – №41 Днепр – Трускавец
- 16:39 – №6 Запорожье – Рахов
Рейсы по ст. Запорожье:
- 11:07 №006 Рахов – Запорожье
- 12:20 – №120 Запорожье – Львов
- 14:45 – №005 Запорожье – Рахов
Рейсы по ст. Винница:
- 00:28 – №105 Киев – Одесса
- 00:58 – №078 Одесса – Ковель
- 01:05 – №041 Днепр – Трускавец
- 02:35 – №771 Киев – Хмельницкий
- 03:42 – №060 Чоп – Киев
- 03:42 – №058 Ворохта – Киев
- 03:54 – №106 Одесса – Киев
- 04:31 – №081 Ужгород – Киев
- 04:42 – №050 Трускавец – Киев
- 06:03 – №056 Рахов – Киев
- 06:47 – №770 Каменец-Подольский – Киев
- 16:41 – №772 Хмельницкий – Киев
- 17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский
- 18:07 – №055 Киев – Рахов
- 20:50 – №716 Львов – Киев
- 21:45 – №081 Киев – Ужгород
- 22:32 – №042 Трускавец – Днепр
- 23:17 – №049 Киев – Трускавец
- 23:26 – №057 Киев – Ворохта
- 23:26 – №059 Киев – Чоп
Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, впрочем, уже сейчас анонсировано следующее:
Краматорск
- Поезд 261/262 Краматорск – Львов, 13 вагонов, 09:00
Харьков
- Поезд 229/230 Харьков – Ужгород, 21 вагон, 09:40
Днепр
- П. 203/204 Днепр – Чоп, 18 вагонов, 11:00
- П. 215/216 Днепр – Чоп, 15 вагонов, 19:00
Кривой Рог
- Поезд 219/220 Кривой Рог – Чоп, 15 вагонов, 12:00
- Поезд 221/222 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов, 15:00
Одесса
- Поезд 238/237 Одесса – Ужгород, 19 вагонов, 22:32
А целостный перечень международных эвакуационных рейсов на 10 марта будет выглядеть так:
Польша
- № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
- №35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль в 07:10;
- № 907/908 Днепр – Хелм в 08:00;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
- № 916/915 Кривой Рог – Хелм в 10:30;
- № 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
- № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
- № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
- №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.
Венгрия
- Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.
Словакия
- Поезд Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице будет отправляться в 10:35 и прибывать до конечной остановки в 13:49.
Румыния
- Одесская железная дорога совместно с Дунайским пароходством запустила новый эвакуационный маршрут Одесса – Тульча (Румыния): в 23:23 с одесского вокзала отправляется 4-вагонный поезд в Измаил с пересадкой на катер в Тульчу. Прибытие в Румынию в 10:30. Рейс полностью бесплатный.
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