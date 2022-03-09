"Укрзалізниця" обнародовала график эвакуационных рейсов на 10 марта по Украине и за границу

"Укрзалізниця" обнародовала график эвакуационных рейсов на 10 марта по Украине и за границу

Одесская железная дорога совместно с Дунайским пароходством запустила новый эвакуационный маршрут Одесса – Тульча.

"Укрзалізниця" опубликовала график рейсов на 10 марта со станций Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Винница и других городов.

Также стало известно, как будут курсировать поезда за границу. В частности, запущен новый эвакуационный маршрут Одесса – Тульча. Об этом идет речь в Telegram-канале "УЗ".

Из Киева:

06:23 – №114, 142 Львов – Лиман

07:00 – №722 Дарница – Харьков

07:00 – №732 Дарница – Днепр

08:00 – №705 Дарница – Львов

12:06 – №45 Ужгород – Лиман

13:34 – №114/142 Лиман – Львов

14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск

14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский

15:02 – №55 Киев – Рахов

17:00 – №743 Киев – Львов

17:12 – №13 Киев – Солотвино

17:42 – №792 Киев – Кременчуг

17:42 – №790 Киев – Кропивницкий

18:30 – №81 Киев – Ужгород

19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск

19:48 – №95 Киев – Рахов

20:05 – №29 Киев – Ужгород

20:12 – №49 Киев – Трускавец

20:21 – №59 Киев – Чоп

20:21 – №57 Киев – Ворохта

21:07 – №38 Киев – Запорожье

21:15 – №105 Киев – Одесса

21:22 – №97 Киев – Ковель

21:50 – №15 Харьков – Рахов

22:03 – №149 Полтава – Черновцы

22:22 – №7 Киев – Черновцы

22:37 – №91 Киев – Львов

22:47 – №46 Лиман – Ужгород

23:46 – №771 Киев – Хмельницкий

Рейсы по ст. Харьков:

04:11 – №114, 142 Лиман – Львов

07:15 – ИС+ Харьков – Львов

08:00 – ИС+ Харьков – Львов

12:36 – №46 Лиман – Ужгород

14:00 – ИС+ Харьков – Львов

14:39 – №114, 142 Львов – Лиман

15:09 – №15 Харьков – Рахов

17:00 – №723 Харьков – Львов

19:27 – №795 Харьков – Днепр

21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 – №7 Харьков – Одесса

22:40 – №45 Ужгород – Лиман

Рейсы по ст. Днепр:

06:23 – №796 Днепр – Харьков

08:16 – №738 Запорожье – Киев

14:00 – №732 Днепр – Львов

14:26 – №41 Днепр – Трускавец

16:39 – №6 Запорожье – Рахов

Рейсы по ст. Запорожье:

11:07 №006 Рахов – Запорожье

12:20 – №120 Запорожье – Львов

14:45 – №005 Запорожье – Рахов

Рейсы по ст. Винница:

00:28 – №105 Киев – Одесса

00:58 – №078 Одесса – Ковель

01:05 – №041 Днепр – Трускавец

02:35 – №771 Киев – Хмельницкий

03:42 – №060 Чоп – Киев

03:42 – №058 Ворохта – Киев

03:54 – №106 Одесса – Киев

04:31 – №081 Ужгород – Киев

04:42 – №050 Трускавец – Киев

06:03 – №056 Рахов – Киев

06:47 – №770 Каменец-Подольский – Киев

16:41 – №772 Хмельницкий – Киев

17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский

18:07 – №055 Киев – Рахов

20:50 – №716 Львов – Киев

21:45 – №081 Киев – Ужгород

22:32 – №042 Трускавец – Днепр

23:17 – №049 Киев – Трускавец

23:26 – №057 Киев – Ворохта

23:26 – №059 Киев – Чоп

Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, впрочем, уже сейчас анонсировано следующее:

Краматорск

Поезд 261/262 Краматорск – Львов, 13 вагонов, 09:00

Харьков

Поезд 229/230 Харьков – Ужгород, 21 вагон, 09:40

Днепр

П. 203/204 Днепр – Чоп, 18 вагонов, 11:00

П. 215/216 Днепр – Чоп, 15 вагонов, 19:00

Кривой Рог

Поезд 219/220 Кривой Рог – Чоп, 15 вагонов, 12:00

Поезд 221/222 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов, 15:00

Одесса

Поезд 238/237 Одесса – Ужгород, 19 вагонов, 22:32

А целостный перечень международных эвакуационных рейсов на 10 марта будет выглядеть так:

Польша

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 907/908 Днепр – Хелм в 08:00;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 916/915 Кривой Рог – Хелм в 10:30;

№ 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;

№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.

Венгрия

Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

Словакия

Поезд Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице будет отправляться в 10:35 и прибывать до конечной остановки в 13:49.

Румыния

Одесская железная дорога совместно с Дунайским пароходством запустила новый эвакуационный маршрут Одесса – Тульча (Румыния): в 23:23 с одесского вокзала отправляется 4-вагонный поезд в Измаил с пересадкой на катер в Тульчу. Прибытие в Румынию в 10:30. Рейс полностью бесплатный.

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