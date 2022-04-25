"Укрзалізниця" обновила информацию о задержке поездов из-за обстрелов России

АО "Укрзалізниця" обновила информацию о поездах, которые 25 апреля курсируют с опозданием из-за повреждений железнодорожных станций в результате обстрелов оккупантами.

Так, утром 25 апреля враг обстрелял череду железнодорожных станций в Украине.

Актуальную информацию по состоянию на 16:30 о задержках поездов сообщила пресс-служба компании. В частности, более чем на 6 часов опаздывает поезд сообщением Днепр – Львов.

№86 Запорожье – Львов (+3 ч 41 мин)

№87 Запорожье – Ковель (+5 ч 32 мин)

№21 Харьков – Трускавец (+4 ч 57 мин)

№130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+4 ч 37 мин)

№231 Днепр – Львов (+6 ч 26 мин)

№45 Ужгород – Лозовая (+1 ч 58 мин)

№68 Варшава – Киев (+3 ч 10 мин)

№753 Харьков – Львов (+20 мин)

№706 Перемышль – Киев (23 мин)

№744 Перемышль – Киев (2 ч 18 мин)

№715 Киев – Перемышль (2 ч 30 мин)

№723 Харьков – Киев (+59 мин)

Также людей призвали следить за официальными каналами "Укрзалізниці" и объявлениями на вокзалах.

Напомним, утром 25 апреля под обстрел армии РФ попали пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины.

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