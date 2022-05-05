"Укрзалізниця" обновила информацию о задержке поездов

АО "Укрзалізниця" обновила информацию о поездах, которые 5 мая курсируют с опозданием из-за повреждений железнодорожных станций в результате обстрелов оккупантами.

В результате, 15 поездов на несколько часов отстают от расписания. В частности, почти на 11 часов опаздывает поезд сообщением Ивано-Франковск — Запорожье.

Актуальную информацию по состоянию на 21:20 о задержках поездов сообщила пресс-служба компании.

№5 Ивано-Франковск — Запорожье (+10:53 часов)

№120 Львов — Запорожье (+10:15 час)

№37 Ужгород — Одесса (+9:55 час)

№45 Ужгород — Лозовая (+7:46 час)

№85 Запорожье — Львов (+4:44 час)

№60 Чоп — Киев (+4:30 час)

№22 Трускавец — Харьков (+4:09 час)

№743 Дарница — Львов (+2:57 час)

№130 Ивано-Франковск — Кременчуг (+2:44 час)

№120 Львов — Запорожье (+1:46 час)

№232 Львов — Днепр (+1:40 час)

№86 Львов — Запорожье (+1:30 час)

№42 Львов — Днепр (+1:25 час)

№706 Перемышль — Киев (+1:04 час)

№753 Харьков — Киев — Львов (+46 мин)

Пассажиров призвали следить за официальными каналами "Укрзалізниці" и объявлениями на вокзалах.

Напомним, "Укрзалізниця" возобновляет курсирование Интерсити+ между Киевом и Днепром. С 6 мая поезда снова будут курсировать между городами.

Укрзализныця возобновляет сообщения между Киевом и Сумами

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