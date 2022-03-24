"Укрзалізниця" опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 25 марта

Все эвакуационные поезда направляются в западные области страны.

В пятницу, 25 марта, "Укрзалізниця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы из Киева, Харькова, Днепра, Краматорска и Одессы.

График дополнительных эвакуационных рейсов поездов на 25 марта:

Киев, вокзал Дарница:

9:00 – Интерсити+ Киев – Львов;

17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.

Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов,

11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск,

15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.

Днепр:

20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.

Краматорск:

13:00 – №290/289 Краматорск – Львов;

16:00 – №292/291 Краматорск – Львов.

Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте uz-vezemo.com.

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