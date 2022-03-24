"Укрзалізниця" опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 25 марта

Все эвакуационные поезда направляются в западные области страны.
В пятницу, 25 марта, "Укрзалізниця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы из Киева, Харькова, Днепра, Краматорска и Одессы.
График дополнительных эвакуационных рейсов поездов на 25 марта:
Киев, вокзал Дарница:
- 9:00 – Интерсити+ Киев – Львов;
- 17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.
Харьков:
- 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов,
- 11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск,
- 15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.
Днепр:
- 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.
Краматорск:
- 13:00 – №290/289 Краматорск – Львов;
- 16:00 – №292/291 Краматорск – Львов.
Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте uz-vezemo.com.
Читайте также: