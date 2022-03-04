"Укрзалізниця" опубликовала карту действующих вокзалов Украины

Граждане могут проверить информацию о железнодорожном сообщении.

АО "Укрзалізниця" сообщило актуальную информацию о железнодорожном сообщении и функционировании вокзалов в Украине.

Компания опубликовала карту.

t.me/UkrzalInfo

Граждане могут узнать информацию о действующих вокзалах и сообщениях между городами Украины.

Напомним, "Укрзалізниця" назначила еще несколько дополнительных эвакуационных поездов на 4 марта.

Украинская железная дорога продолжает эвакуацию детей за границу.