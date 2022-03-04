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"Укрзалізниця" опубликовала карту действующих вокзалов Украины

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"Укрзалізниця" опубликовала карту действующих вокзалов Украины

Граждане могут проверить информацию о железнодорожном сообщении.

АО "Укрзалізниця" сообщило актуальную информацию о железнодорожном сообщении и функционировании вокзалов в Украине.

Компания опубликовала карту.

© t.me/UkrzalInfo
t.me/UkrzalInfo

Граждане могут узнать информацию о действующих вокзалах и сообщениях между городами Украины.

Напомним, "Укрзалізниця" назначила еще несколько дополнительных эвакуационных поездов на 4 марта.

Украинская железная дорога продолжает эвакуацию детей за границу.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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