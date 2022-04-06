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"Укрзалізниця" с 7 апреля возобновляет движение пригородных поездов сообщением Харьков – Сумы

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"Укрзалізниця" с 7 апреля возобновляет движение пригородных поездов сообщением Харьков – Сумы

Поезд будет отправляться из Харькова в 8:00, а из Сум – в 14:00.

"Укрзалізниця" возобновляет движение пригородных поездов из Харькова в Сумы.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Поезда будут курсировать уже с 7 апреля по следующему графику:

  • Поезд №6267 будет отправляться из Харькова в 8:00 и прибывать в Сумы в 13:27
  • Обратно из Сум будет отправляться поезд №6268 в 14:00, прибывать в Харьков в 19:09.

Напомним, "Укрзалізниця" отметила оживление эвакуации с луганско-донецкого направления и подтвердила готовность предоставить необходимое количество рейсов и вагонов. Эвакуационные поезда отправляются по графику.

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