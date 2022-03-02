"Укрзализниця" рассказала о повреждениях инфраструктуры, потерпевших после взрыва в Киеве

"Укрзализниця" рассказала о повреждениях инфраструктуры, потерпевших после взрыва в Киеве

По предварительной информации, пострадавших нет.

В результате ракетной атаки на Киев обломки снаряда упали рядом с Южным вокзалом. Повреждена городская теплотрасса.

Сообщили в "Укрзализныце"

Вокзал значительных повреждений не получил. "Временно закрыты Северные платформы, с утра они будут осмотрены. Незначительно повреждена железнодорожная инфраструктура — оборван контактный провод, на движение пассажирских поездов не влияет", - добавили там.

Также поврежден пригородный поезд — выбиты стекла, он был без пассажиров.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, что сегодня, 2 марта, вечером раздался мощный взрыв, который был слышен у вокзала, это звук от уничтожения вражеской ракеты, предназначавшейся одним из центров управления. Ее удалось уничтожить благодаря ПВО.