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"Укрзализниця" рассказала о повреждениях инфраструктуры, потерпевших после взрыва в Киеве

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"Укрзализниця" рассказала о повреждениях инфраструктуры, потерпевших после взрыва в Киеве

Скриншот с видео

По предварительной информации, пострадавших нет.

В результате ракетной атаки на Киев обломки снаряда упали рядом с Южным вокзалом. Повреждена городская теплотрасса.

Сообщили в "Укрзализныце"

Вокзал значительных повреждений не получил. "Временно закрыты Северные платформы, с утра они будут осмотрены. Незначительно повреждена железнодорожная инфраструктура — оборван контактный провод, на движение пассажирских поездов не влияет", - добавили там. 

Также поврежден пригородный поезд — выбиты стекла, он был без пассажиров.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, что сегодня, 2 марта, вечером раздался мощный взрыв, который был слышен у вокзала, это звук от уничтожения вражеской ракеты, предназначавшейся одним из центров управления. Ее удалось уничтожить благодаря ПВО.

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