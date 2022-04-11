"Укрзалізниця" с 12 апреля возобновляет движение пригородных поездов по пяти направлениям

"Укрзалізниця" с 12 апреля возобновляет движение пригородных поездов по пяти направлениям

Рейсы будут курсировать каждый день.

"Укрзалізниця" с 12 апреля возобновляет движение пригородных поездов на Юго-Западной железной дороге.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Так, с завтрашнего дня, ежедневно будут курсировать рейсы по следующим направлениям:

Терещенская – Шостка (отправление в 15:07, прибытие 15:30, обратно – отправление в 15:50, прибытие в 16:15).

Конотоп – Шостка (отправление в 6:40, прибытие в 8:38, обратно отправление в 8:58, прибытие в 10:56).

Конотоп – Ворожба (отправление в 9:20, прибытие в 11:29, обратно отправление в 11:55, прибытие в 14:00).

Конотоп – Бахмач (отправление в 7:00 и 15:50, прибытие в 7:40 и 16:30 соответственно, обратное отправление в 7:55 и 16:50, прибытие в 8:35 и 17:30 соответственно).

Хутор Михайловский – Конотоп (отправление в 6:15 и 13:50 – прибытие в 8:46 и 17:50 соответственно, обратно – в 10:25 и 14:20, прибытие соответственно в 12:54 и 16:49.

Терещенская – Конотоп (отправление в 7:14, прибытие в 8:46, будет курсировать только 12 апреля вместо маршрута Хутор Михайловский – Конотоп

Напомним, "Укрпочта" и "Укрзалізниця" запустили общий проект для перевозки гуманитарных грузов. Цена доставки гуманитарного груза будет стоить 25 грн.

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