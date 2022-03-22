"Укрзалізниця" с 23 марта возобновляет движение пригородных поездов в Одесской области

Компания уведомила график движения пригородных поездов.
"Укрзалізниця" с 23 марта в 2022 году возобновляет движение пригородных поездов Одесса-Главная – Каролино-Бугаз – Одесса-Главная.
Об этом сообщает пресс-служба.
Поезда будут курсировать следующим графиком:
Поезд №6342:
Отправление из ст. Каролино-Бугаз в 6:04, прибытие на ст. Одесса-Главная в 7:53.
Поезд №6304:
Отправление из ст. Одесса-Главная в 8:44, прибытие на ст. Каролино-Бугаз в 10.43.
Поезд №6343:
Отправление из ст. Каролино-Бугаз в 10:51, прибытие на ст. Одесса-Главная в 12:37.
Поезд №6310:
Отправление из ст. Одесса-Главная в 17:43, прибытие на ст. Каролино-Бугаз в 20:04
Компания также сообщает, что на участке Б.Днестровский – Каролино-Бугаз и Каролино-Бугаз – Б.Днестровский поезда курсировать не будут.
Напомним, в "Укрзалізниці" разъяснили, как и где купить билеты на международные рейсы.
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