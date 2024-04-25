"Укрзалізниця" сегодня стала объектом массовых атак россии: есть погибшие

В результате вражеского удара на Донетчине во время выполнения работы погибли трое железнодорожников, четверо работников получили осколочные ранения и контузии.
"Укрзалізниця" сегодня стала объектом массовых атак России. В результате вражеского удара в Донецкой области во время выполнения работы погибли трое железнодорожников. Четверо работников получили осколочные ранения и контузии. Сейчас люди госпитализированы.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці" в Facebook.
"Нет горе и непоправимая трагедия для железнодорожной семьи. Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования близким погибших. ⠀
- Богдан Ковалев, 26 лет.
- Сергей Кузнецов, 37 лет.
- Михаил Бандривский, 26 лет. ⠀
Все трое работали электромеханиками на железной дороге", – говорится в сообщении.
Оккупанты также атаковали Харьковщину, в результате чего пострадали трое сотрудников.
В Черкасской области вражеская атака повредила железнодорожную инфраструктуру, к счастью, без жертв. ⠀
Задержка поездов из-за атаки РФ
Из-за вражеских атак 25 апреля внесены временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области:
- ⠀№6407 Харьков-Пассажирский — Изюм следует к станции Балаклея.
- ⠀№6433 Харьков-Пассажирский — Савинцы направляется к станции Шебелинка.
- ⠀№6431 Харьков-Левада — Изюм курсирует на остановочную платформу Янковский.
- ⠀№6428 сообщением Изюм — Шебелинка — отменено.
⠀На 26 апреля внесены в движение пригородных поездов следующие изменения:
- ⠀№6410 Савинцы — Харьков-Пассажирский будет курсировать по маршруту Шебелинка — Харьков-Пассажирский.
- Поезд №6408 Изюм – Харьков-Левада – отменен.
- Поезд дальнего сообщения №111/112 Изюм — Львов ожидает в безопасности на станции Савинцы и проедет Балаклею с задержкой. Это также повлияет на своевременность отправки поезда №63/64 Харьков – Львов.
Время задержки будет обновляться на портале "Укрзалізниці".
Напомним, в Украине четыре раза в день, 25 апреля, объявлялась воздушная тревога.
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