"Укрзалізниця" сегодня стала объектом массовых атак россии: есть погибшие

В результате вражеского удара на Донетчине во время выполнения работы погибли трое железнодорожников, четверо работников получили осколочные ранения и контузии.

"Укрзалізниця" сегодня стала объектом массовых атак России. В результате вражеского удара в Донецкой области во время выполнения работы погибли трое железнодорожников. Четверо работников получили осколочные ранения и контузии. Сейчас люди госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці" в Facebook.

"Нет горе и непоправимая трагедия для железнодорожной семьи. Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования близким погибших. ⠀

Богдан Ковалев, 26 лет.

Сергей Кузнецов, 37 лет.

Михаил Бандривский, 26 лет. ⠀

Все трое работали электромеханиками на железной дороге", – говорится в сообщении.

Оккупанты также атаковали Харьковщину, в результате чего пострадали трое сотрудников.

В Черкасской области вражеская атака повредила железнодорожную инфраструктуру, к счастью, без жертв. ⠀

Задержка поездов из-за атаки РФ

Из-за вражеских атак 25 апреля внесены временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области:

⠀№6407 Харьков-Пассажирский — Изюм следует к станции Балаклея.

⠀№6433 Харьков-Пассажирский — Савинцы направляется к станции Шебелинка.

⠀№6431 Харьков-Левада — Изюм курсирует на остановочную платформу Янковский.

⠀№6428 сообщением Изюм — Шебелинка — отменено.

⠀На 26 апреля внесены в движение пригородных поездов следующие изменения:

⠀№6410 Савинцы — Харьков-Пассажирский будет курсировать по маршруту Шебелинка — Харьков-Пассажирский.

Поезд №6408 Изюм – Харьков-Левада – отменен.

Поезд дальнего сообщения №111/112 Изюм — Львов ожидает в безопасности на станции Савинцы и проедет Балаклею с задержкой. Это также повлияет на своевременность отправки поезда №63/64 Харьков – Львов.

Время задержки будет обновляться на портале "Укрзалізниці".

Напомним, в Украине четыре раза в день, 25 апреля, объявлялась воздушная тревога.

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