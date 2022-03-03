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"Укрзалізниця" увеличивает количество эвакуационных поездов из Харькова – график

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"Укрзалізниця" увеличивает количество эвакуационных поездов из Харькова – график

pixabay.com

Соседние области готовы встречать жителей Харьковской области.

"Укрзалізниця" увеличивает количество эвакуационных поездов из Харькова.

Об этом пишет пресс-служба Харьковской ОГА.

График рейсов на основных станциях на 3 марта по ссылке.

Дополнительные эвакуационные рейсы могут назначаться в течение дня. Информация обновляется.

Посадка на эти поезда, как и другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей.

В сообщении говорится, что соседние области готовы встречать жителей Харьковской области. В Полтаве уже круглосуточно действуют горячие линии областного контактного центра:

  • 0 800 502 230
  • 066 846 47 59
  • 066 673 53 03
  • 050 69 27 431

По этим телефонам будут предоставлены адреса для размещения и консультации.

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По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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