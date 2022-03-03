"Укрзалізниця" увеличивает количество эвакуационных поездов из Харькова – график

Соседние области готовы встречать жителей Харьковской области.

"Укрзалізниця" увеличивает количество эвакуационных поездов из Харькова.

Об этом пишет пресс-служба Харьковской ОГА.

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График рейсов на основных станциях на 3 марта по ссылке.

Дополнительные эвакуационные рейсы могут назначаться в течение дня. Информация обновляется.

Посадка на эти поезда, как и другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей.

В сообщении говорится, что соседние области готовы встречать жителей Харьковской области. В Полтаве уже круглосуточно действуют горячие линии областного контактного центра:

0 800 502 230

066 846 47 59

066 673 53 03

050 69 27 431

По этим телефонам будут предоставлены адреса для размещения и консультации.

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